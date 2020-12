OBRAZEM: Mikulášská návštěva dorazila také do Zooparku Zájezd

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Surikaty, lemuři, kočky, psi i další zvířátka koukala, co se to v sobotu odpoledne u nich v Zooparku Zájezd děje. Do zahrady totiž kromě dětí s rodiči zavítal také Mikuláš, anděl a čert. Trojice pohádkových postav dorazila, aby potěšila nejen místní zvířecí obyvatele, ale také dětské návštěvníky.

Mikuláš v Zooparku Zájezd | Video: Jitka Krňanská

Následovalo společné komentované krmení surikat a velbloudů. A odměnu dostaly i děti, které pěkně odříkaly básničku nebo zazpívaly písničku. Setkání se všem velmi líbilo a i ti nejbázlivější dokázali překonat obavy z pekelníků a odpoledne si užili. Po dlouhých týdnech covid omezení, kdy do zoo nemohli žádní návštěvníci, byla sobota o to parádnější a zasloužená. Mikuláš nebyl jenom jeden, ale dva. O jeho svátku se dovádělo už za Karla IV. Přečíst článek ›