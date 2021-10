"V uplynulém týdnu již byla od Tuchlovic zahájena také pokládka obrusné vrstvy z asfaltového mastixového koberce. Na mostech mimoúrovňové křižovatky Nové Strašecí se pracuje na čištění mostních závěr. Celkově práce probíhají podle schválené harmonogramu a předpokládáme, že tak opravený úsek předáme řidičům do užívání koncem října. Vedení provozu 1 jízdním pruhem na Prahu i Karlovy Vary v pravém jízdním pásu dálnice nezpůsobuje větší dopravní komplikace," sdělil mluvčí ŘSD Martin Buček.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.