Vzhledem k relativně nízkému počtu nemocných covidem-19 byl volební den co do návštěvnosti velmi slabý.

Jak potvrdil krajský koordinátor pro volby Petr Franěk, za dopoledne navštívilo vojenský stan, coby provizorní volební okrsek, pouhých 6 voličů. Po 17. hodině se celkový počet navýšil na 20 voličů.

Na bezpečnost a dodržování hygienických opatření dohlíželi i tentokrát vojáci, policisté a strážníci. Správnost provedení volby kandidátů kontrolovali tři členové komise v kompletních ochranných oblecích s respirátory a štíty.

Lidi upoutané kvůli covidu na lůžko, obejdou speciálně oděné komise s urnami ještě i v pátek od 8 do 22 hodin, tedy o několik hodin dříve, než se otevřou standardní volební místnosti a v sobotu pak od 8 do 14 hodin.

Co se týká pobytových zařízení, kam by případně covid komise dorazila, žádné v Kraji zatím v karanténě není, to se ale může pochopitelně ještě do pátku změnit.