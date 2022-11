Foto: Boj o ohrožené koroptve. Záchranáři jich do přírody vypustili dvě desítky

Slavomír Cirnfus

Prvním z nich je Slavomír Cirnfus, který stál u zrodu závodního plavání v kladenských městských lázních a když v roce 1973 město postavilo pětadvacetimetrový bazén, Cirnfus spoluzaložil plavecký oddíl působící pod hlavičkou TJ Poldi Kladno. V roce 1991 pak založil novou Tělovýchovnou jednotu LaRS Kladno, kam přešli plavci zaniklé TJ Poldi. Slavomír Cirnfus vytvořil metodiku plaveckých tréninků, rozpracoval zejména intervalový. Pro potřeby oddílu vydal sborník tréninků všech věkových kategorií. Sám vychoval mnoho špičkových plavců a díky jeho systematické metodické práci patřil a patří kladenský oddíl k předním v České republice.

Václav Novák

Druhý oceněný, Václav Novák, slaví v letošním roce významné sportovní jubileum. V roce 1962 totiž jako osmnáctiletý spolu s kamarádem Václavem Kubíčkem založil judistický oddíl, v jehož čele dodnes, tedy už 60 let stojí. Od amatérských začátků se Novák vypracoval na profesionálního trenéra první třídy, absolventa trenérské školy Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Své zkušenosti předával nejen v oddíle, ale i na sportovním gymnáziu, kde úspěšně působil 22 let. Pod jeho vedením vyrostlo mnoho úspěšných judistů, mistrů Československa i České republiky. Mezi nimi například Ladislav Hrabě, bratři František a Josef Varhulíkovi, z mladších například Radek Voňavka a mnoho dalších medailistů jak z republikových, tak i mezinárodních soutěží.

Bedřich Chaloupka

Jubileum, pro změnu životní, zakrátko oslaví také Bedřich Chaloupka. Devětasedmdesátiletý nestor kladenské cyklistiky se v roce 1970 stal trenérem kladenské Lokomotivy a v následujících čtyřiceti letech vychoval stovky cyklistů, z nichž řada reprezentovala Československo na mezinárodních soutěžích. Nejvýše dosáhli Ivana Černá (dnes Hendrychová) a Luboš Lom. Nedávno zesnulý Lom v dospělých kategoriích třikrát startoval na italském Giru, dvakrát na španělské Vueltě, na Paříž – Roubaix i olympijských hrách. Bedřich Chaloupka se o své trenérské schopnosti dělil i s kladenskými fotbalisty a hokejisty, u nichž působil jako kondiční trenér. Pořadatelsky se podílel na mezinárodních etapových závodech Gracia Tour, Lidice a Závod Míru, dále také na mnoha ročnících Mistrovství Evropy Masters.

Miroslav Vosyka

Čtvrtý oceněný, Miroslav Vosyka, je už bezmála padesát let nepřetržitě trenérem ve fotbalovém klubu SK Kladno. Postupně tam od přípravek po dorosty vedl různé věkové kategorie. V současnosti působí jako archivář klubu a skaut mládeže. Od roku 1975 vychoval celou řadu hráčů, kteří pak působili v nejvyšší fotbalové soutěži a někteří z nich i reprezentovali Českou republiku. Mezi jeho někdejší svěřence patří například Jan Suchopárek, Tomáš Marek, Jan Procházka, Tomáš Procházka, Petr Brabec, Miroslav Šilhan a další. Miroslav Vosyka se rovněž podílel na výchově mnoha hráčů, kteří za A mužstvo SK Kladno nastupují v současnosti.

Josef Vávra

Je to až neuvěřitelné, ale dosud aktivní je také trenér atletů Josef Vávra, který nedávno oslavil pětaosmdesáté narozeniny. S královnou sportu si v mládí začal jako úspěšný překážkář, v pozdějším věku se dal na vrhy, zejména kladivo a disk. Závodil do pozdního atletického věku a pozvolna přešel k výchově převážně mládeže. V atletickém klubu byl roky členem výboru a šest let dokonce zastával pozici předsedy. Pod jeho trenérským vedením na Kladně vyrostla řada reprezentantů a reprezentantek. Tou určitě nejvýznamnější je diskařka Věra Cechlová – Pospíšilová. Dále pak kladiváři Miroslav Pavlíček, Michal Fiala, Klára Chytrá a velká řada dalších.

Foto: Do kladenského betléma přibyla další figura. Jde o postavu pastýře

„Pětice výše uvedených se tak zařadila po bok legendárního hokejisty Milana Nového, kterého Sportovní areály města Kladna ocenily už na jaře u příležitosti jeho loňských sedmdesátin. Odstartovaly tím novou tradici, v níž chtějí u příležitosti každoročního plesu pokračovat a nadále vypichovat příběhy napříč sportovními odvětvími – těmi většími i menšími,“ řekl ředitel Sportovních areálů města Kladna Jiří Chvojka a dodal: „Tradiční součástí Plesu sportovců a podnikatelů bývá vyhlášení anket o nejlepšího sportovce města Kladna a nejsympatičtějšího „sporťáka“. Ocenění za rok 2021 už Sportovní areály města Kladna předaly v únoru v Restauraci Sleťák, jelikož ples byl vinou doznívajících protipandemických opatření odsunut právě na tento listopadový termín.“

Ples, který spolu se Sportovními areály města Kladna (SAMK) pořádala Okresní hospodářská komora Kladno, nabídl předtančení v podání úspěchy ověnčené dvojice Lukáš Chmelík – Zuzana Šťastná, vystoupení mažoretek kladenského Sokola či aerobiček ze Sport Academy Kladno. K poslechu a tanci zahráli K-Band a The Beatles Revival a nechyběla ani bohatá tombola.