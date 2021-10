Vstupní dveře do budovy obecního úřadu v Kamenných Žehrovicích jsou poněkud úzké, na to, jaký zde byl zájem voličů. Lidé vchod chvílemi doslova ucpali a museli si dávat přednost. Toli přišlo voličů.

Na Slovance zasedla komise tradičně v luxusním Vládním salonku na místním vlakovém nádraží. Koberec s perskými vzory při volbách srolovali, aby ho voliči nepoškodili a stejně tak musel jít stranou i klubový nábytek. V tomto salonku byl 21. prosince 1918 uvítán Tomáš Garrigue Masaryk, poté co vracel vlakem z exilu do Československa.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.