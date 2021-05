Aktuálně dělníci a jeřáby rozebírají střešní konstrukci. Jak potvrdil vedoucí projektu Jan Herda, v areálu je již připravena střešní konstrukce nová a její montáž je prováděna na sousedním prostranství. „Demontáž staré střechy probíhá za účasti statiků, vše je pod kontrolou. Je potřeba navíc prověřit stav železobetonové konstrukce stadionu a následně uvidíme, jaké získáme poznatky a z těch budeme vycházet,“ sdělil Kladenskému deníku Jan Herda.

Rekonstrukce kladenského zimáku, který byl zastřešen na konci 50. let minulého století, přijde na 200 milionů korun. Opravena bude střecha a opláštění budovy. Hotovo by mělo být na podzim. Do té doby musí místních 22 klubů využít k tréninkům jiné stadiony v okolí.