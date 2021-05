Hned ráno děti zaplnily děti všechna oddělení, kam docházelo dosud jen 12 dětí rodičů z potřebných profesí a předškoláci. Naplnily se tak kompletně všechny třídy Berušek, Kočiček, Žabiček i Čmeláků.

Děti byly rády, že se testovat nemusí, nicméně, pohled pedagogů je poněkud opatrnější. "U dětí, které docházely v předcházejících týdnech jsme museli provádět Lepu testy z nosu v pondělí a ve čtvrtek a posléze jsme obdrželi z nemocnice testy lízátkové, kde se testovalo ze slin. To se už nyní nemusí, stejně jako nejsou ve školce povinné roušky. Hodili nás do vody, jakoby se nedělo vůbec nic,“ konstatuje ředitelka.

Personál sídlištní mateřinky je i tak proočkovaný z 80 procent z celkového počtu 19 zaměstnanců. Jak dodává ředitelka, domluvily se s kolegyněmi, že si samy ještě nějakou dobu v práci roušky ponechají. „Nikoho jsem do toho nenutila. Povinné to mají pouze neočkovaní zaměstnanci, kteří se i pravidelně testují. Chceme se co nejvíce ubránit tomu, aby v případě onemocnění nějakého dítěte nemusely učitelky do karantény a neochromily jsme chod zařízení,“ vysvětlila Dagmar Kroutilová.

Kvůli ochraně dětí v kolektivu navíc ředitelka preferuje při předání dítěte do školky takzvaný ranní filtr. "V době covidu jsme ho zavedli a dítě s příznaky rýmy nemilosrdně posíláme domů, zatím se nám to vždy vyplatilo," zdůraznila ředitelka s tím, že v pondělí 3. května byly všechny přijaté děti zdravé.