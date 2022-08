Obrazem: Obec Pchery slaví 800 let od svého založení, pokřtěna byla nová kniha

Obec Pchery slaví 800 let svého založení. Bohatý program, který trval od pátku 5. do neděle 7. srpna, byl určen nejen místním, ale i všem rodákům a dalším návštěvníkům, kteří do vsi zavítali. Zlatým hřebem oslav se stala kniha o obci pod názvem Pchery 800 let – 1222 – 2022.

Oslavy 800 let založení Pcher, křest knihy o obci | Video: Jitka Krňanská