Také na Kladensku, Rakovnicku a Berounsku si školáci s policistkami z oddělení tisku a prevence připomněli společně se zpěvákem Markem Ztraceným v úterý 25. května Mezinárodní den pohřešovaných dětí, takzvaný Pomněnkový den. Pro besedu s bezpečnostní tematikou si vybraly kladenské policistky letos 2. Základní školu ve Slaném a se školáky se setkaly v místní Knihovně Václava Štecha, kam pozvaly žáky čtvrtých a pátých ročníků.

Zpěvák Marek Ztracený podporuje projekt, aby se děti neztrácely. | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

Kromě promítání zpěvákova poselství diskutovaly policistky se školáky o tom, kam zatelefonovat v případě nebezpečí, jak se například zachovat když dítě na ulici osloví cizí člověk, případně ho láká do auta. Policistky připomněly i to, jak může být nebezpečné vstoupit s cizí osobou do výtahu nebo ji vůbec vpustit do domu Za správné odpovědi obdrželi školáci gumové náramky s logem projektu, samolepky, kvítky pomněnek nebo reflexní myšky na aktovku se závěsem. Kromě Kladenska směřují místní preventistky kampaň i do škol Rakovnicka a Berounska.