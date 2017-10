OBRAZEM: Ocenění významných osobností ve slánském divadle

Kladno – Mnohem pohodovější než dosud by měl být příjezd do hlavního města ve směru od Kladenska. Stejně jako výjezd tímto směrem od centra metropole. A to s okamžitou platností. Vyplývá to ze čtvrtečních informací Barbory Liškové z pražské Technické správy komunikací, podle jejíchž slov po opravované Evropské ulici projedou řidiči bez omezení již od pátku. „Původně měla oprava trvat až do 6. listopadu,“ konstatovala Lišková.