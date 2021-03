Zimní stadion v Kladně čeká nákladná rekonstrukce za 200 milionů korun. Zemní práce už začaly. Opravena bude střecha a opláštění budovy.

Oprava kladenského zimáku je v plném proudu. | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

"Pro urychlení rekonstrukce přes sedmdesát let starého kladenského hokejového stánku byly již zahájeny venkovní práce. Stavaři se pustili do výstavby retenční nádrže, kam bude svedena voda z nové střechy stadionu. Před skončením letošní sezóny by měli dělníci stihnout i úpravu přístavků v jihovýchodní části, kde je nyní vrátnice a prodejna Husqvarny a nadezdění věží na západní fasádě," popsala mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková.