„V polovině listopadu začne druhá fáze, která s sebou přinese opět kompletní uzavírku vyfrézovaného úseku od kruhového objezdu až po přechod před Italskou ulicí. V této době dojde k instalaci nové lávky a položení asfaltové vrstvy. Výměna lávky spolu s obnovou povrchu silnice by měla být dokončena do konce listopadu,“ sdělila mluvčí kladenského magistrátu Lenka Růžková.

V Kladně Kročehlavech pokračuje výměna lávky spojující Anglickou ulici se Základní a mateřskou školou ve Vodárenské. První fáze by měla trvat do neděle 17. října. Stávající lávka byla tento týden demontována a původní povrch silnice byl vyfrézován v úseku od kruhového objezdu Vodárenská – Vrchlického až po přechod pro chodce před Italskou ulicí.

