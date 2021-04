OBRAZEM: Protáhni se s Piktou u slánského Novasu aneb cvičení ve volné přírodě

Počasí je sice jarní, ale stále je poněkud chladno, přesto postupné rozvolňování a dlouhá izolace v domácnostech kvůli covid omezením čím dál více táhne lidi do přírody. K velkému slánskému rybníku zvanému Novas to mají místní z centra města jen na skok. V obležení je téměř každý den, asi více, než tomu bývalo kdy jindy a po zimě je v něm nyní i více vody než za posledních pár let.

Protáhni se s Piktou u Novasu. | Foto: Jitka Krňanská

Pro malé i velké zde dokonce dobrovolníci umístili i několik informačních cedulí s nadpisem: Protáhni se s Piktou. Panáček nabádá k tomu, kterak je možné si i bez náčiní zacvičit bezpečně ve volné přírodě. Prima nápad!