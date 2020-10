Někde je sice členům volební komise poněkud chladněji, protože se kvůli koronaviru více větrá, ale vše spraví prošívaná vesta a teplý nápoj. Jinde mají zase spíše přetopeno a větrá se horní ventilací.

Večeře je pro všechny ve Slaném stejná v podobě smaženého řízku s plátkem citronu a s chlebem. Jako zákusek je sušenka. V sobotu čeká členy volebních komisí k obědu pro změnu karbanátek.

Kromě Slaného zavítal Kladenský deník i na vesnice. Například v nedaleké Knovízi se volí také senátor. Ve Slaném letos nikoli.

Vesnic v těsném okolí Slaného, které spadají do dvou volebních obvodů č. 6 a 30, kde se volí do Senátu, je přitom jen několik. Jsou to: Drnek, Hradečno, Hrdlív, Jedomělice, Ledce, Malíkovice, Přelíc, Řisuty, Smečno, Kačice, Svinařov. U Slaného pak dále Podlešín, Jemníky, Pchery.

Zbytek už náleží Kladnu a obcím blíže k němu. Těmi jsou: Běleč, Běloky, Blevice, Brandýsek, Braškov, Bratronice, Buštěhrad, Cvrčovice, Doksy, Dolany, Družec, Dřetovice, Horní Bezděkov, Hostouň, Hřebeč, Kamenné Žehrovice, Kamenný Most, Kladno, Knovíz, Koleč, Kyšice, Lány, Lhota, Libochovičky, Libušín, Lidice, Makotřasy, Malé Kyšice, Malé Přítočno, Neuměřice, Otvovice, Pavlov, Pletený Újezd, Slatina, Stehelčeves, Stochov, Svárov, Třebichovice, Třebusice, Tuchlovice, Unhošť, Velká Dobrá, Velké Přítočno, Vinařice, Zájezd, Zákolany, Zvoleněves, Želenice, Žilina.