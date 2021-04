Přesto i nadále lidé do krmítek, ať již ve volné přírodě nebo na balkonech či parapetech, pravidelně sypou krmivo, aby mohli pozorovat různé druhy ptáků od nejmenších zpěvných až třeba po holuby, kteří na druhé straně nejsou ve městech příliš vítáni.

Více než u ptačích krmítek začíná být nyní živo v ptačích budkách, kdy postupně zasednou na vejcích různé druhy ptáků. Podle ornitologů vyvěšování budek v období předjaří a časného jara je vhodné zejména pro druhy, které se vracejí ze zimovišť.

Pozdějším vyvěšením těmto druhům zajistíme, že na ně nějaká volná dutina zbude. Budky pro některé druhy se dokonce vyvěšují až v době, kdy se tento druh v lokalitě už ozývá, například krutihlav. I zavěšení a výroba budky je ale poměrně věda a vždy byste se měli před tím poradit s odborníkem na ornitologii.

Pokud jste milovníky ptáků, měli byste dále vědět, že špatně zvolená potravina může opeřencům uškodit. Takže i zásyp do krmítka musíme provádět s rozvahou.

Co do krmítka nepatří?

Do krmítka rozhodně nepatří jakékoliv zbytky z kuchyně, především cokoliv slaného, kořeněného, přepáleného nebo uzeného. Nekrmte ani těstovinami, kynutým pečivem, chlebem či dehydrovaným kokosem. Všechna tato jídla způsobují ptáčkům zažívací potíže a mohou končit i jejich smrtí.



Co do krmítka patří?

Do krmítka patří kvalitní a různorodá potrava. Sýkory milují různé druhy semen, jako je například slunečnice, brhlíci sekané ořechy a kosi sušené i čerstvé ovoce. Sušené ovoce by mělo být neslazené – seženete v obchodech se zdravou výživou či si nasušíte sami.