„Nyní jsou velmi slunné dny, víno dobře dozrává, musíme tedy rychle sklízet. Náš burčák proto nabízíme zákazníkům celý týden, včetně sobot a nedělí a zavřeno nebude ani o nadcházejícím státním svátku. Otevřeno máme denně od 8 do 19 hodin. Kromě aktuálního růžového burčáku se zákazníci mohou v dalších dnech těšit i na bílý burčák," řekla Jana Isopová.

Manželé Petr Rychtařík a Jana Isopová ze Slaného - Kvíce stáčejí od pátku 10. září první letošní burčák ze svých slunných strání. Jak potvrdila vinařka, v aktuální nabídce je růžový burčák z odrůdy Svatovavřinecké. Do jejich provozovny, Vinařství Rychtaříkovi, proto míří od pátečního dopoledne první zákazníci, kteří se na kvasinkový mošt sladké chuti, příjemné vůně a lehkých kyselinek, jenž má blahodárný vliv na zdraví, po celý rok velmi těší.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.