OBRAZEM: Sníh zmizel a odhalil spoustu děr na silnicích, některé už opravují

Sněhová pokrývka také ve Slaném v uplynulých dnech po oblevě definitivně zmizela a mnohde odhalila na vozovkách děsivé díry, kde hrozí řidičům nejeden karambol. Některým už se neopatrná jízda vymstila. Cestáři proto již vyrazili do ulic, aby vyspravili, co se dá. Pokračovat budou i v následujících dnech, pokud jim to počasí dovolí.

Soukenická ulice. | Foto: Jiří Skála, Jitka Krňanská

Na dotaz, jaké chystají silničáři ve Slaném opravy, odpověděl vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Slaném Tomáš Černický. "Je potřeba rozčlenit výtluky na silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic, Krajské údržby silnic Středočeského kraje a města Slaný, tedy silnici a místní komunikace. Co se týká lokálních oprav, s těmi už jsme začali ve čtvrtek 18. února. Správce místních komunikací ve vlastnictví města již tento týden provedl kontrolu jejich stavu a na následující týden, tedy od pondělí 22. února, plánuje lokální opravy těchto výtluků," sdělil vedoucí odboru dopravy. Opravy výtluků vydrží jenom krátce. To cestáři vědí, už když je dělají Přečíst článek › Kladenský deník zmonitoroval hned několik děr ve městě, kde by měli být řidiči nejvíce opatrní. Posuďte sami v přiložené fotogalerii.