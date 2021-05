Jak potvrzuje ředitel Carvan, v letošním roce školu opustí okolo osmdesáti absolventů, přičemž stejný počet žáků mohou nově přijmout. V umělecké škole fungují trvale tři oddělení – hudební, taneční i výtvarné. A od nynějška platí, že se při výuce může sejít najednou i deset žáků.

Kladenský deník navštívil první den talentových zkoušek v hudebním oddělení. V letošním roce zde zatím převažuje zájem o hru na klavír. „I děti, které se na vybraný hudební nástroj ale nedostanou a projdou talentovými zkouškami, zapíšeme a mohou dočasně docházet na jiný hudební nástroj, aby o výuku a průpravu nepřišly,“ dodal ředitel. „Zájem o uměleckou školu je pravidelně velký, takže musíme i odmítat. Přesto v případě talentovaných dětí zapíšeme náhradníky, kteří mohou nastoupit i během školního roku. Co se týká hudebních nástrojů, škola má možnost zápůjčky,“ sdělil Martin Carvan.

Slánská umělecká škola má kapacitu 780 žáků, kterou i letos snadno zaplní. Podle ředitele se ani školné nezmění, přičemž cena je okolo 1600 korun na pololetí, což je v přepočtu 80 korun na školní hodinu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o školu, nikoli pouze o zájmový kroužek, dostávají zde děti řádné vysvědčení a následně mohou i navázat na vyšším stupni umělecké školy. Jedním z parametrů, které škola při přijímání žáků zohledňuje, je též spolupráce rodiny, kde je předpoklad, že se dítě bude výuce pravidelně věnovat řadu let.

Mezi rodiče, kteří považují umělecké vzdělání za součást základní výbavy dítěte, patří i oslovená maminka čtyř dětí Zuzana Benešová z Luníkova. „S manželem máme oba hudební vzdělání, takže to i u svých dětí vnímám jako samozřejmost. Já se učila na flétnu a na kytaru a manžel na klavír. I dnes si doma společně zahrajeme,“ potvrzuje maminka, která k talentovým zkouškám přivedla do hudebního oddělení syna Šimona a do výtvarného dceru Elu.