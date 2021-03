/VIDEO, FOTOGALERIE/ Velkokapacitní očkovací centrum ve slánském Grandu zvládá denně naočkovat stovky pacientů. Od pondělí si přicházejí nechat píchnout ochrannou vakcínu proti covid-19 také pedagogičtí pracovníci a do elektronického systému se již mohou registrovat i lidé nad sedmdesát let.

Očkování pedagogů a seniorů 70+ ve slánském očkovacím centru Grand | Video: Jitka Krňanská

Jak potvrdila Jana Hájková ze Slaného, jde to překvapivě rychle. „S manželem, kterému bude na podzim osmdesát let, jsme se zaregistrovali přes počítač v pondělí navečer a zhruba do hodiny nám přišla druhá potvrzovací SMS. Systém nám nabídl očkování hned tento pátek. To mě celkem příjemně překvapilo po předchozích týdnech čekání,“ potvrzuje osmasedmdesátiletá žena.