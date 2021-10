Na druhé straně mezi dříve narozené a zkušené voliče, kteří přišli do školy v Doberské ulici a zasedli též v komisi, patří i jedenadevadesátiletý bývalý učitel Zdeněk Kučera. Podle svých slov chodí volit od mládí pravidelně a členem komise je popáté. „Nyní zasedám v Rozdělově, ale byl jsem už i v komisi v Kročehlavech, dokonce jako předseda,“ sdělil senior.

Například v okrscích v Základní škole v Doberské ulici volili též dříve narození i prvovoliči. „U voleb jsem poprvé. Osmnáct let mi bylo koncem května. Nějakou dobu jsem váhal mezi dvěma subjekty a rozhodl jsem se až poměrně nedávno. Vše jsem sledoval hlavně na internetu, v televizi ne a také jsem sledoval na stránkách poslanecké sněmovny, jak jednotliví poslanci hlasují. Podle toho jsem se hodně rozhodoval,“ potvrdil Václav Mlch, student kladenského gymnázia.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.