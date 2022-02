Pietní akt u pamětní desky na Obchodním centru Central zahájila v úterý v podvečer Gabriela Havlůjová, která přivítala hosty a všechny přítomné. Poté byly položeny květiny. Za kladenské legionáře kytici položila předsedkyně Československé obce legionářské Kladno Eva Armeanová a Miroslava Čížková.

Archivářka Irena Veverková přiblížila podmínky, za kterých byli židovští spoluobčané odváženi, maximální počet byl 1 500 osob denně, proto musely být transporty dva. Židé museli odevzdat klíče od bytů a domů a mohli si vzít zavazadla o váze 50 kilogramů. Byli zapsáni do seznamu a dostávali čísla s písmeny transportů, po kontrole bytů pak byli seřazeni do pětistupů a vydali se ulicí Ctiborova a Víta Nejedlého, kde nastoupili k transportu do Terezína.

Stejnou cestou se vydali i účastníci této pietní akce, průvod s rozsvícenými svíčkami šel po silnici pokryté židovskými hvězdami, které připomínaly počet obětí. Hvězdy zhotovili kladenští školáci. Svíčky byly položeny u pamětní desky s nápisem: „U příležitosti 80. výročí transportu židovských spoluobčanů našeho regionu zde byla umístěna symbolicky Davidova hvězda. Připomíná nám zavražděné židovské spoluobčany, kteří se zpět domů už nevrátili," dodala Irena Veverková.

Pietní vzpomínka byla zakončena čtením jmen zavražděných židovských spoluobčanů. Jména byla namluvena kladenskými herci, nahrávka je dlouhá celkem čtyři hodiny. Všichni přítomní si byli vědomi toho, že na tyto tragické události nesmíme nikdy zapomenout.