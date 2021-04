V Kladně byla v úterý 27. dubna zahájena oprava silnice I/61 na průtahu Kladnem. Hotovo bude v neděli. Silničáři začali pracovat na opravě povrchu v obou směrech v Unhošťské ulici, a to v úseku mezi křižovatkami s ulicí Kročehlavskou a Pražskou na opačné straně. V úterý dopoledne začaly práce u Baumaxu.

Práce na silnici u Baumaxu v Kladně v Unhošťské ulici. | Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

Práce probíhají za provozu a dopravní omezení se odvíjí od šířky komunikace. „V širších místech se budeme snažit zachovat obousměrný provoz, v užších bude provoz řízen kyvadlově pomocí regulovčíků jedním jízdním pruhem,“ upozornil Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic. Oprava je plánovaná do neděle 2. května včetně, a to vždy zhruba od 7 do 19 hodin v závislosti na aktuálním postupu prací.