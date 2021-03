Nejen covid komplikuje práci zdravotníků slánské nemocnice, obtížný je aktuálně i pohyb po areálu. Od pondělí totiž začala další etapa rekonstrukce kanalizace, která byla ve velmi špatném stavu a stejně tak pokračuje pokládka dalších inženýrských sítí.

Výkopové práce v areálu slánské nemocnice. | Foto: Jiří Skála

Kdo nemusí, ať do areálu nemocnice raději ani nezajíždí. Vjezd do hlavní brány nemocnice je sice volný, ale projíždí se pouze po určené trase okolo porodnice. Na jednotlivá oddělení v budovách A a B oddělení vstupují nyní zdravotníci a veřejnost zadními vchody. Podrobný popis naleznete na orientačním plánu nemocnice, který je umístěn u hlavního vchodu. Vjezd civilních vozidel do areálu není omezen. Ideální je opouštět areál zadním vchodem směrem do Fügnerovy ulice (u restaurace Na Střelně).