Zaměstnanci odboru školství zajišťují v prvním patře úřední budovy někdejšího Hotelu Pošta výdej testů pro 43 školských zařízení v 52 obcích slánského regionu.

„Jedná se o sady testů, které se provádějí formou výtěru nosu, to znamená vatovou tyčinkou. Počet sad by měl vystačit na cca 14 dnů a pak se uvidí, jak se systém osvědčí,“ potvrdila mluvčí slánské radnice Markéta Růtová.

Antigenní testy pro školáky dorazily už také do Kladna na Oddělení sociální pomoci a krizového řízení. Budova sídlí na náměstí 17. listopadu v Kladně. „Také do Kladna dovezli testy dobrovolní hasiči. Dorazilo okolo 40 tisíc sad, které si mohou zástupci škol vyzvedávat. Kladno tak zajistí sady dodané z Kraje pro 95 škol v našem regionu, celkem se to týká 48 obcí,“ doplnila mluvčí magistrátu města Kladna Lenka Růžková.

Jak potvrdila vedoucí sociálního odboru Petra Černá většinu testů si školy z Kladenska vyzvedly ve čtvrtek, v pátek následně ty zbývající po telefonické domluvě.