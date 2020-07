OBRAZEM: Zážitkový tábor pro nejmenší v Libušíně

Letní tábory jsou v plném proudu. Kladenský deník proto zavítal na jeden z nich do Libušína, který pořádá kladenské středisko volného času Labyrint. Jedná se o zážitkový tábor pro nejmenší a je určený dětem od 6 do 9 let.

Indiánský pozdrav z tábora | Video: Jiří Skála