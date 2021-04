Ředitelka Nadačního fondu Slunce pro všechny Blanka Dvořáková a člen správní rady fondu Jaroslav Dvořák předali obyvatelům domova automobil Ford Transit s nástupní nájezdovou rampou pro vozíčkáře. S rostoucím počtem imobilních klientů právě rampa usnadní Nouzovským cestování. Z celkem čtrnácti obyvatel domova je jich dnes na vozíčku pět.

Domov dobré dobré vůle Slunce v Nouzově je bezbariérové zařízení rodinného typu s nepřetržitou péčí personálu pro uživatele s různým stupněm postižení, převážně pro klienty s mentálním postižením a více vadami.

„Bezbariérové vozidlo je devítimístné a po demontáži dvou sedaček pojme dvě osoby na vozíčku. Auto bylo zakoupeno z prostředků veřejné sbírky Nadačního fondu Slunce pro všechny. Ten můžete podpořit každý na různých charitativních akcích, které fond pořádá," sdělila ředitelka fondu Blanka Dvořáková.

A kam zamíří obyvatelé Nouzova hned, jak to bude možné? Za všechny to shrnula klientka Jana: „Pojedeme na výlet do Karlových Varů. Už se společně s ostatními moc těšíme."