Obyvatelé Kladna mohou od 9. března podávat své návrhy na zlepšení prostranství ve městě. Veřejná prezentace realizovatelných návrhů proběhne v září, hlasovat se o nich bude od 1. do 15. října.

Zpracované návrhy mohou lidé předkládat do 31. května, kdy je uzávěrka. V návrhu, který se musí týkat investic na pozemku či v majetku města, je potřeba předložit rozpočet projektu, vymyslet název a připravit ilustrační obrázek či náčrt.

Rozpočet na jeden projekt se musí pohybovat v rozmezí od 50 tisíc do 500 tisíc korun.

Podle primátora Kladna Dana Jiránka jsou participativní rozpočty přínosné i pro oživení komunitních vztahů, plánování i sousedskou diskusi. „Pro nás na radnici je to také jedinečný způsob zpětné vazby, který nám pomůže lépe naslouchat občanům a efektivně a konstruktivně s nimi komunikovat,“ dodal.

Kde zvelebit prostor?

Kladenští občané mají často sami představu o tom, jak by město mohlo zvelebit či oživit veřejný prostor v blízkosti jejich domovů. "Někde chybí lavičky, jinde hřiště, vyhlídka či se jim nelíbí zborcená zídka a tak dále. V programu Společně v Kladně může každý představit svůj návrh a místo, kde žije, tím změnit,“ řekla mluvčí radnice Lucie Steinerová.

O přímé demokracii se často jen mluví, participativní rozpočet ale umožňuje, aby se občané skutečně přímo zapojili do rozhodování o rozvoji své obce, vtáhne je do dialogu. Činní spoluobčané, kteří mají své vize pro veřejný prostor a pro správu věcí veřejných, tak mohou pro svůj návrh aktivně něco udělat, přesvědčit sousedy, domluvit se na podpoře.

Cílem Společně v Kladně není jen přerozdělit určité množství peněz, nejde tedy o nově pojmenovaný grantový systém. PaRo funguje tak, že radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu a obyvatelé podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě vylepšit. Při tvorbě těchto návrhů se obyvatelé za účasti města setkávají na veřejných diskusích. Na nich diskutují o tom, co konkrétně chtějí ve své obci změnit a jak. Návrhy pak radnice posoudí z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je veřejné hlasování o tom, které návrhy obyvatel má město uskutečnit.

Důležité je katastrální území

Do konce srpna radnice posoudí realizovatelnost návrhů. „Roli hraje například to, zda navrhovatelé brali v potaz vlastnictví pozemků, na kterých by si přáli své vize uskutečnit. Takové pozemky totiž musí patřit městu. I hezké projekty, které však autor umístil právě na soukromý pozemek, pak musí být bohužel z programu vyřazeny,“ upozornila koordinátorka programu Michaela Müllerová a dodala: „Je také potřeba brát ohled na skutečné katastrální rozdělení města, aby potom lidé nebyli překvapeni, že jejich projekt spadá do jiného katastrálního území a podobně. Pro tento případ je umístěna na webu programu www.spolecnevkladne.cz mapa s přesným vymezením katastrálních území Kladna.“

Na zmíněném webu naleznou zájemci od 9. března také veškeré podrobnosti a podmínky 2. ročníku programu. Novým pravidlem je například to, že umělecké dílo ve veřejném prostoru může tvořit maximálně 10 % předpokládaného rozpočtu projektu.

Tradičně budou vize pro hlasování vystaveny také v Centralu Kladno, a to od poloviny září do poloviny října. Program spolurozhodování veřejnosti o části městských financí Kladno poprvé vyzkoušelo v loňském roce a nyní pracuje na uskutečnění vítězných návrhů svých občanů z premiérového ročníku. Nové stromy tak již zkrášlily náměstí Jana Masaryka.

Na jaře město umístí biopopelnice v ulicích Vodárenská a Gen. Píky na kročehlavském sídlišti. Stejně tak je připraveno i jarní umístění cyklostojanů na Sletišti, zkrášlení Sítenského údolí v duchu přírodní rekreační zóny i realizace návrhu „Zeleň místo billboardů“ na třídě ČSA. Postupně se dočkají uskutečnění i další vítězné návrhy.

HODNOCENÍ 1. ROČNÍKU PROGRAMU SPOLEČNĚ V KLADNĚ

Kolik občanů projevilo zájem o participativní rozpočet?

11,4 % ze všech 57 946 obyvatel ve věku 15+ Měřeno tzv. unikátními uživateli webových stránek www.spolecnevkladne.cz.



Kolik občanů se aktivně zapojí do procesu během závěrečného hlasování?

Do hlasování se zapojilo 1647 hlasujících



Kolik občanů se zapojí aktivně do navrhování participativního rozpočtu?

Celkem bylo 35 navrhovateli navrženo 45 různých návrhů. Ve srovnání s obdobně velkými městy je to mírně nadprůměrný výsledek.



PaRo ve světě

Participativní rozpočtování není ve světě žádná novinka, od roku 1989 se užívá v Brazílii a během posledních patnácti let se rozšířilo i do Evropy. Funguje již v 1 500 světových městech, z toho asi stovku participativně rozpočtujících obcí najdeme u našich polských sousedů (např. Varšava, Lodž).



Zdroj: SPOLEČNOST AGORA CE