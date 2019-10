„Slavnostní akt začíná v 17 hodin a o hudební vystoupení se postará pěvecký sbor Consortium Camerale Slanense. Oceněné osobnosti převezmou plaketu i pamětní listy,“ potvrdila mluvčí slánského městského úřadu Markéta Růtová. O hodinu později se sejdou v gala také Stochovští v rekonstruované obřadní síni města v prvním patře. „Oceňujeme tři osobnosti našeho města. Na závěr následuje pro pozvané raut,“ potvrdil starosta Stochova Roman Foršt.

Významné spoluobčany dekorovali před časem i ve Smečně. Teď mají několik let pauzu. Vedení města by se i tak k aktivitě rádo vrátilo. Ale záleží i na vůli veřejnosti. „Oceňování občanů považuji za velmi významnou akci. V několika minulých letech nám i přes opakované výzvy ale občané nikoho nenavrhli. Věřím, že v budoucnu se to změní a slavnost opět uskutečníme,“ řekla starostka Smečna Pavla Štrobachová. V Kladně osobnosti neoceňují delší dobu, nicméně vedení města o obnovení ceremoniálu rovněž uvažuje.

Ocenění významných osobností Slaného v městském divadlev roce 2018:

Přestože je příprava aktu oceňování poměrně náročná, starostové a starostky měst napříč okresem na své významné spoluobčany nezapomínají a rádi by podobný slavnostní akt výhledově uspořádali i v dalších obcích. „Osobnosti, které pro své město něco záslužného vykonaly, si ocenění určitě zaslouží. Výhledově bychom je u nás ve městě také rádi oceňovali, potvrzuje například starosta Velvar Radim Wolák. V Unhošti letos zatím také podobnou akci nechystají, ale jak potvrzuje starostka Iveta Koulová, oceňování významných osobností již zvažovali. „Možná se tedy budeme inspirovat v okolí,“ říká.

V Libušíně, kde žije zhruba 3300 obyvatel, podobné akce nikdy nepořádali a podle slov starosty Vladimíra Eichlera se na to v dohledné době ani nechystají. Dekorování významných spoluobčanů neplánují ani v Buštěhradu, kde žije kolem 3500 obyvatel. „Jsme malé město, a nemáme zde tolik význačných osobností k ocenění. Za dobu mého pětiletého starostování jsme však dvakrát udělovali čestné občanství města. I to považujeme za velmi výjimečnou záležitost. Víme, že v minulosti, během 20. století, se čestná občanství už v Buštěhradu udělovala, ale bohužel nemáme žádný seznam oceněných. Pan kronikář se proto snaží delší čas dopátrat toho, které osobnosti čestné občanství u nás již v minulosti získaly,“ říká starosta Buštěhradu Daniela Javorčeková.