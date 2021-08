Je to dáno tím, že mnoho lidí už má naočkovanou první dávku, takže již není takový nápor jako zjara. V těchto dnech docházejí už jen sporadicky dříve narození, kteří se nemohli nechat naočkovat v době, kdy byli v pořadí. Aktuálně dochází převaha mladých lidí. "Za červenec jsme první dávkou naočkovali ve věkové skupině 12 - 16 let přibližně 400 dětí, které dostanou v srpnu druhé dávky, plus dalších 500 dětí dostane v srpnu první dávku vakcíny. V srpnu bude tedy 900 dětí, kterým naše očkovací centrum poskytne první i druhé dávky," dodal ředitel Votoček.

Srpnový režim je takový, že se zde pracuje ve vybraných dnech v týdnu například jen v půldenních směnách od 8 do 12. Za tu dobu zvládnou zdravotníci naočkovat okolo 300 lidí. Při celodenním provozu od 8 do 18 hodin odbaví zhruba dvojnásobek příchozích. Co se týká dětí od 12 do 15 let, které docházejí v těchto dnech, v jejich případě vše probíhá za dozoru pediatra a k dispozici je jim při aplikaci vakcíny polohovatelné lůžko. Případů, kdy se ale udělá někomu nevolno, zde zaznamenali pouhé minimum.

Mladí lidé a opozdilci mohou do Grandu přicházet až do 15. září, kdy zde očkují naposledy. V září dorazí hromadně například i studenti místního gymnázia, pro zájemce organizuje akci přímo škola. Centrum pak definitivně ukončí svůj provoz.

Třináctiletou Sabinu například ve středu 4. srpna ráno doprovodila na očkování do Slaného maminka. „Pracuji ve školství, jsem naočkovaná už od jara. Co se týká mých dětí, to jsem nějakou dobu zvažovala, zejména pak u dcery, ale nakonec jsme se po vzájemné domluvě shodly, že očkování také podstoupí,“ potvrdila matka Sabiny, která do Slaného přijela z nedaleké vesnice.