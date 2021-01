Dlouholetý vedoucí kroužku leteckých modelářů, osmdesátiletý František Tichý ze Slaného, se k očkování registroval hned první den v pátek 15. ledna, kdy byl spuštěn celostátní registrační systém. Jak řekl senior: „S počítačem nejsem kamarád, ale mám na to lidi,“ říká s nadsázkou.

Jan Uváček. | Foto: Deník / Redakce

„Manželka mi našla na internetu adresu, kam se mám přihlásit k registraci a následně jsme vše provedli se synem Markem. Vše šlo naprosto bez komplikací a na mobil mi došly dle návodu dva kódy, které syn naťukal do počítače. Následně jsme si volili očkovací místo, kde chci vakcínu aplikovat a systém odpověděl, že kapacita ve Slaném je již vyčerpaná. Což bylo v pátek asi kolem 15. hodiny. Jelikož jsme do systému přihlášeni, bude to syn přímo z mobilu zkoušet i v dalších dnech, až se místo uvolní. Kdyby bylo nejhůř, přihlásím se do Kladna. Ale to je krajní možnost. Pokud to půjde, chci být očkován ve Slaném. Pan starosta Martin Hrabánek zařídil, že očkovací místo bude v Městském centru Grand. A to jsem moc rád,“ dodal František Tichý.