„Z důvodu poklesu zájmu veřejnosti o očkování bude k 15. září letošního roku ukončen provoz velkokapacitního očkovacího centra ve Slaném. Interiéry Městského centra Grand se tak brzy navrátí ke svému původnímu účelu. Již na konci září se zde po dlouhé odmlce uskuteční první společenská akce,“ uvedla Markéta Růtová z kanceláře starosty města.

Lidé se ale nemusí bát, že by se museli kvůli očkování vydávat do Kladna nebo Prahy. Pro zájemce o dobrovolné očkování proti covid-19 připravuje Nemocnice Slaný komornější prostory.

Za dobu své existence velkokapacitní očkovací centrum zaznamenalo největší zájem mezi lidmi ve věku 55 až 70 let, nejmenší pak ve skupině občanů věku do 40 let. Více jak 1000 dětí z regionu ve věkové skupině 12 až 15 let obdrželo vakcínu během léta. „Nejvíce používanou vakcínou je ta od společnosti BioNTech/Pfizer, následovaná vakcínami od firmy Moderna a AstraZeneca,“ prozradila Růtová. V centru rozdali 69 tisíc vakcín, denně bylo očkováno mezi 800 a 900 lidmi.