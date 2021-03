V areálu slánské nemocnice dochází od pondělí 1. března k dopravní uzavírce z důvodu stavební úpravy kanalizace před nemocničními budovami A, B. Kvůli zemním pracím a rozsáhlým výkopům bude po dobu jednoho měsíce omezen zčásti i vjezd hlavním vchodem do areálu.

Od pondělí bude na měsíc omezen pohyb v areálu slánské nemocnice. | Foto: MěÚ Slaný

Vchod do budov A,B bude pro příchozí nahrazen zadními vchody ze dvora. Zemní práce jsou plánovány až do 4. dubna. Bezbariérový přístup pro pavilon A bude zajištěn výtahem ze dvora a pro bezbariérový přístup do pavilonu B budou sloužit druhé dveře od kiosku.