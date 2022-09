Budova z 19. století, která byla kdysi hotelem U Modré hvězdy, je známá také pod lidovým názvem Benešovna. Roky zde sídlila například knihovna a základní škola. Od roku 1992 sloužila budova pro praktickou výuku švadlen, čalouníků, malířů, zedníků a dalších řemesel. Pro špatný technický stav byla škola před časem uzavřena. Díky finanční podpoře Středočeského kraje, který je zřizovatelem vrapického učiliště, se podařilo za necelé dva roky zrekonstruovat výukové prostory a navrátit do Švermova desítky žáků.

Modernizace centra pro klienty s mentálním a tělesným postižením spojená s rozšířením prostor přišla na 12,3 milionu korun. Celkem 90 procent nákladů pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), deseti procenty přispěl Středočeský kraj coby zřizovatel, který také projekt předfinancoval.

Původní centrum vzhledem k velkému počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nevyhovovalo vybavením ani velikostí. Nyní má samostatný vstup, výtah, vzniklo zázemí pro aktivizační činnosti a ergoterapii. Klientům budou sloužit nové pomůcky a kreativní dílna, kde například ani hrnčířský kruh.

„Cílem modernizace centra bylo zvýšit kvalitu a rozsah poskytovaných služeb a zkvalitnit přípravu žáků. To je důležité pro jejich uplatnění v běžném, ale i profesním životě, protože je ideální, když i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami po škole najdou vhodnou práci. Rekonstrukce tak v podstatě navázala na další projekty vrapického učiliště, jako je například zvýšení konkurenceschopnosti žáků na trhu práce, snížení počtu předčasných odchodů ze školy nebo snížení nerovností ve vzdělávání,“ uvedl krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN).

Speciálně pedagogické centrum je školským poradenským zařízením, které poskytuje standardní poradenské služby zejména při výchově a vzdělávání žáků s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným postižením více vadami nebo autismem. O služby mohou požádat žáci, jejich zákonní zástupci, školy nebo školská zařízení, případně o nich může rozhodnout orgán veřejné moci.

Jak připomněla při slavnostním otevření prostor ve Švermově ředitelka vrapické školy Ivana Sedláková, aktuální kapacita švermovského pedagogického centra je 80 žáků, o které bude pečovat 15 pedagogů.

„Přízemní prostory budeme používat na odborný výcvik a v horním patře jsou aktivizační místnosti pro speciální pedagogické centrum. Tam budou moci žáci vykonávat teorii i praxi, doplnila ředitelka. Podle jejích slov navštěvuje školu v těchto dnech 250 žáků. „Osobně si myslím, že se počet do konce září ještě změní, protože je stále velký nárůst zájemců, kteří by chtěli do naší školy docházet,“ uzavřela ředitelka.

V současné době se ve škole vzdělávají žáci v tříletých oborech, výhledově by se sem ale rádi navrátili i k oborům dvouletým, o které je velký zájem. Výuční list zde mohou získat v kurzech i dospělí, kteří mají zájem změnit nebo si rozšířit kvalifikaci.