„Všichni, kteří projevili přání volit zapsáním se do zvláštního seznamu voličů, byli předvedeni do volební místnosti. V sobotu už nepůjde volit nikdo z vinařických vězňů. Voličský průkaz žádný z odsouzených neměl. Vše proběhlo v klidu a pohodě a pár minut po 19. hodině opouštěla volební komise bránu věznice,“ potvrdil mluvčí Věznice Vinařice Ivan Suchý.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.