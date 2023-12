Ministr vnitra Vít Rakušan vyzval ve středu města a obce, aby v reakci na tragické události na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (FF UK) a v Klánovickém lese zrušily plánované novoroční ohňostroje. V největším středočeském městě se novoroční ohňostroj uskuteční podle plánů. Ovšem například ve Smečně se novoroční ohňostroj odkládá.

Závěrečný ohňostroj v Sítenském údolí | Video: Deník/ Kateřina Nič Husárová

V Kladně se tradiční ohňostroj uskuteční v pondělí 1. ledna od 18 hodin na náměstí Sítná. Chybět nebude ani hudební doprovod. "S apelem ministra Rakušana se neztotožňujeme, což ovšem není žádný projev neúcty vůči obětem tragické události na filozofické fakultě, které jsme uctili především v den státního smutku. Novoroční ohňostroj se uskuteční dle plánu," vyjádřila se mluvčí kladenského magistrátu Kateřina Přibylová.

Naopak ve Smečně se rozhodli novoroční ohňostroj odsunout. "Milí sousedé, dovolte mi seznámit vás s rozhodnutím našeho zastupitelstva v otázce konání či odložení novoročního ohňostroje města Smečna, a to s odůvodněním, které není třeba více připomínat. Novoroční ohňostroj ve Smečně se letos odkládá. Současně bych vás rád jako starosta města požádal, abychom všichni příchod nového roku letos co možná nejvíce omezili v používání dělobuchů, petard a další pyrotechniky, a to právě s odkazem na tragické události nedávných dní," vyjádřil se starosta Smečna Tomáš Burda.

"Věřím, že se k mé výzvě připojíte a oslavy příchodu nového roku oslavíme v našich ulicích i jiným způsobem. Bavme se jinak, radujme se a slavme veřejně, půjde to i bez dělobuchů. Bolest dní minulých poneseme v našich srdcích. Je to to nejmenší, co můžeme udělat. Přeji všem klidné dny," dodal Burda.

Ani ve Slaném se ohňostroj neruší, ovšem jeho program bude upraven. V pondělí 1. ledna se lidé sejdou v 18 hodin na Masarykově náměstí. "Výzvu jsme v úzkém vedení zvážili a považujeme za smysluplné požádat občany, aby omezili používání zábavní pyrotechniky na Silvestra. Sami se k této výzvě připojíme a budeme rádi, pokud nás budete následovat. Novoroční oficiální městský ohňostroj rušit nebudeme. Na základě událostí uplynulých dní bude projekce předělána a upravena takovým způsobem, abychom společně důstojně uctili památku obětí hrůzného činu. Zároveň doufáme, že náš ohňostroj bude symbolikou příchodu nového roku, nových příležitostí, a snad i nové radosti," vyjádřil se starosta Slaného Martin Hrabánek a zároveň všechny požádal, aby omezili lokální ohňostroje a pyrotechniku a přišli na profesionální a předem hlášený ohňostroj.

Rakušanova výzva ke zrušení ohňostrojů a oslav se zábavní pyrotechnikou se týká jak obcí, tak veřejnosti. „Obejděme se letos na Silvestra bez ohňostrojů a zábavní pyrotechniky. Požádal jsem o to dopisem všechny starosty a starostky, ale obracím se s osobní prosbou i na vás. Před pár dny jsme zažili dva násilné činy spojené se střelbou. To nejmenší, co můžeme udělat pro ty, koho se události bolestně dotkly, je nezvyšovat nervozitu a neprohlubovat trauma, které násilí zanechalo,“ uvedl na platformě X ministr vnitra Vít Rakušan.