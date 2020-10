„Poprvé jsem šla hned, když jsem byla plnoletá. Od té doby chodím pokaždé. Nejméně dvacet roků jsem ve Kvíčku předsedkyní, protože tu bydlím. Delegovali mě komunisté, “ potvrzuje paní Oldřiška.

Pravidelnou, více než desetiletou účastí, se může pochlubit i další zasloužilá seniorka v komisi, Věra Vokatá. „Rády se vidíme, rády si popovídáme a děláme pokaždé mezi sebou tipovací soutěž, kolik přijde voličů. Letos jsem se se svým tipem příliš nestrefila,“ potvrzuje Věra Vokatá. A nestrefil se ani nováček v komisi, devatenáctiletý Jonáš Moutelík. „Já tipoval šestatřicet procent a nakonec přišlo voličů přes padesát procent.

Dal jsem na radu zkušené paní Vokaté, ale nevyšlo to. Oba jsme to podcenili. Do komise mě delegovalo KDU-ČSL. Je to super, bezvadná parta lidí. Bál jsem se toho, tu bude hodně snížený věkový průměr, ale nakonec jsem moc spokojený,“ potvrzuje Jonáš. Nejblíže tipu byla mladá inženýrka ekonomie Zina Nová, jejíž stejnojmenná maminka zasedá v komisi, coby zapisovatelka, pravidelně nejméně sedmnáct roků.