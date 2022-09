Zdroj: Deník/Kateřina Nič Husárová

„Investice do rekonstrukce pavilonu C2 je kryta úvěrem, který si vzal Středočeský kraj od Evropské investiční banky, a to ve výši 360 milionů korun. Pro mě osobně to znamená naplnění důležitého slibu, jenž jsme dali ve volbách a kdy jsme řekli, že chceme posouvat zdravotnictví ve středních Čechách na úroveň 21. století. Jsem velmi rád, že se to daří, byť nás zasáhla doba covidová, a museli jsme zakázku posunout,“ řekl náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Středočeského kraje Pavel Pavlík.

Vzhledem k tomu, že jde celkově o rozsáhlou rekonstrukci prováděnou za provozu nemocnice, je akce rozdělena do tří časových etap. „První část je již v plném rozběhu, v té zajišťujeme přípravu náhradních prostor a stěhování oddělení tak, abychom co nejméně narušili provoz nemocnice. Rád bych poděkoval zaměstnancům, pacientům i návštěvníkům nemocnice za trpělivost s přesuny oddělení, které jsou při tak velké rekonstrukci bohužel nezbytné,“ uvedl předseda představenstva kladenské nemocnice Jaromír Bureš.

Rekonstrukce bloku

V současnosti je zahájena hlavní část projektu, čili rekonstrukce bloku. Ta se bude týkat všech stavebních prvků od suterénu po střechu. Zrenovován bude obvodový plášť, podlahy, všechny rozvody a další stavební prvky. Pro úsporu energií budou stávající okna vyměněna za nová plastová s mikroventilací. Sedlovou střechu s asfaltovými šindeli nahradí nová plechová falcovaná krytina a půdní prostor nad 5. patrem bude opatřen tepelnou izolací. Jak sdělil ředitel Bureš, výhledově by rádi na střechy nemocničních budov v Kladně instalovali solární panely.

Před budovou v atriu dojde k rozšíření dlažby pro potřeby sanitních vozů a v okolí přibude zeleň. Po ukončení rekonstrukce se do bloku C2 přestěhují některá oddělení z provizorních umístění.

Výběrové řízení na rekonstrukci pavilonu C2 nemocnice vyhlásila na podzim minulého roku. Nejnižší nabídku na počáteční stavební úpravy předložila společnost Geosan Group a.s., a to celkem 278 milionů korun.

Rekonstrukce bloku C2 je tak dalším krokem v modernizaci monobloku celé nemocnice a navazuje na již zrenovované objekty C1 a B a novostavbu budovy Centra akutní medicíny (CAM).

V nové části bloku C2 budou umístěna tato oddělení:

• Ambulance pediatrie, lůžkové oddělení

• Neonatologie

• Dětská JIP

• Oddělení šestinedělí

• Gyncentrum, ultrazvuk, CTG (Kardiotokografie)

• Ambulance urologie, zákrokový sálek a urogynekologie

• Ambulance ortopedie, lůžkové oddělení a speciální vyšetřovna

• Ambulance neurologie

• Lůžková část neurologie a urologie