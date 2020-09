Oprava kutrovického mostu zdárně pokračuje, v říjnu začne poslední etapa

Rekonstrukce mostu na silnici I/7 přes Bakovský potok u Kutrovic se přehoupla do druhé etapy. Provoz je v těchto dnech sveden do střední části mostu. Díky tomu zde funguje i nadále kyvadlová doprava. Projedou ale pouze auta do 12 tun. Těžší vozidla a auta širší než tři metry musí využít značené objízdné trasy.

Oprava kutrovického mostu. | Foto: ŘSD