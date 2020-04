Lidé mají zkrátka obavy z nákazy a hned tak si do bytu nikoho nepustí. V případě, že vám ale selže kotel nebo praskne voda, člověku ani nic jiného nezbývá.

Jak potvrzuje majitel firmy Hodys ve Slaném, která se zaměřuje na elektrické, instalatérské i zámečnické práce sedmadvacet let, zakázky za poslední měsíc, kdy udeřila krize kolem koronaviru, spadly o 80 procent.

ONLINE ke koronaviru najdete ZDE

„Je to bída, lidé mají strach z nákazy, nikdo nevolá a nic nechce. Dnes vyjížděl kolega pouze do jednoho bytu, kde v polovině nešla elektřina. Závadu odstranil, ale jinak o práci nezavadíme,“ potvrzuje Josef Hodys.

Vzhledem k tomu, že jim činnost vláda ovšem nezakázala, nepředpokládá, že by jim stát dal náhrady za ušlý zisk. „Opravdu nevěřím, že peníze dostaneme. Stejně jako jindy nám nezbývá, než si pomoci sami. Teď budou Velikonoce a pevně doufám, že nepříjemné období brzy pomine a budeme zase dělat,“ říká živnostník.

Jeho slova potvrzuje i další živnostník se zaměřením na instalatérské práce Zdeněk Martinovský. „Zažíváme těžké období, protože si nás zákazníci neobjednávají. Lidé si do bytu nikoho pouštět nechtějí a přiznám se, že ani já bych nebyl moc nadšený, pohybovat se u někoho v soukromí, když nevíte, zda ten člověk není nemocný. Protože pracuji i pro městský bytový fond, i z jejich strany byly zakázky omezeny,“ říká majitel firmy Instalatérství Zdeněk Martinovský. V posledních dnech tak vyřizoval pouze dvě havarijní zakázky, když v bytě praskla nájemníkům voda.

Podobné krušné časy zažíval před deseti lety, kdy nastala všeobecná hospodářská krize. „Tehdy to bylo ještě horší, protože jsem měl řemeslníky, kterým bylo potřeba zajistit práci. Teď dělám sám. S finanční rezervou mohu vydržet nějakou dobu, ale déle jak tři měsíce by to bylo asi neúnosné,“ říká instalatér.

Na nedostatek práce si naopak nestěžují řemeslníci, jejichž činnost je soustředěna z valné části do dílen a nebo pracují venku. Díky tomu, že do kontaktu se zákazníkem přijdou omezeně, prosperuje i nadále například umělecké kovářství Dana Zelenky z Vrbičan. „Dnes jsme instalovali kovanou bránu na plotě a máme ještě i další zakázky, které jsme nabírali před karanténou,“ potvrzuje kovář. Jak se bude situace ubírat dál, ale ani on nedokáže odhadnout.

Zakázky předem nasmlouvané mají i stavební a montážní firmy. Jedna taková buduje nyní chodník a betonové oplocení u Základní školy ve Vinařicích. „Zaměstnáváme pracovníky z Ukrajiny, kterým zajišťujeme i ubytování. Díky tomu, že chlapi mají dlouhodobé pracovní povolení a vše potřebné, mohli v naší republice zůstat. Horší bude, až v létě odjedou domů a nebudou se moci třeba kvůli uzavření hranic vrátit. To by pak ohrozilo více firem, nejen naši, kde je zaměstnána převážná většina zahraničních dělníků. Pak už by neměl kdo pracovat," potvrzuje stavbyvedoucí Ondrej Marko ze společnosti Hošínský.