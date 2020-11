Přesný termín zahájení obnovy je závislý mimo jiné na tom, kdy se podaří dokončit soutěž na zhotovitele, ale také zejména na financích. „Nad rozpočtem nyní živě diskutujeme, vzhledem k celospolečenské situaci jaká je nyní, je velmi těžké dnes odhadnout příjem do městské kasy, a tedy i jaké výdaje si budeme moci dovolit. Rád bych, aby bylo pro příští rok na pěší zónu vyčleněno kolem patnácti milionů korun,“ řekl Rys.

Podle něj se teprve uvidí, jak moc koronavirová krize rozpočet a tedy i uskutečnění plánovaných investic ovlivní.

Práce na pěší zóně by podle předběžných plánů měly být rozdělené do sedmi etap. V roce 2021 by se mohla změnit podoba úseku před sokolovnou a Tyršova ulice. Úpravy se budou týkat oprav povrchů, systému parkování i celkové podoby prostranství. V dalších letech by měly být obnoveny postupně úseky směrem k Poštovnímu náměstí, které je v dolní části pěší zóny.