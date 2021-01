„Teplým asfaltem lze výmoly opravovat do teploty pět stupňů nad nulou. Díky příznivému počasí a otevřeným obalovnám jsme mohli ještě na konci loňského roku opravit tímto způsobem výtluky na komunikacích například v Mostecké ulici, Francouzské, Vrchlického, Antonína Suchého či Milady Horákové v kratším úseku za vlakovým nádražím, který spravuje město,“ upřesnil Martin Pazdera z Odboru dopravy a služeb kladenského magistrátu.

V prosinci město zároveň nechalo provést takzvané zásypy v Zahradní ulici, Stanislava Oplta u fotbalového hřiště, v lokalitě Lesík, Na stráni nebo ve Dvorské ulici u hřbitova ve Vrapicích. Na zásypy na nezpevněných komunikacích se používá frézovaná asfaltová drť, kterou se výmol vyplní a zhutní.

Ani v lednu, kdy jsou již obalovny uzavřené, ale město na opravy výtluků nerezignovalo. „Používáme zimní variantu, studenou asfaltovou směs. Je to dočasné řešení pro udržení komfortu řidičů do doby, než otevřou obalovny. Výtluk se vymete, vyhřeje hořákem, zaplní studeným asfaltem a upěchuje vibrační deskou. Tyto opravy jsou spíše provizorní a pomáhají nám přečkat do jara,“ vysvětluje Martin Pazdera, který opravy studenou asfaltovou směsí právě připravuje.

V případě, že mrazivé teploty ustoupí, mohou být provedeny také opravy vypadlých chodníkových dlaždic a kostek a opravy propadlých dešťových kanálů. „Aktuálně jsou nahlášené závady například v Ostravské a Vodárenské ulici na parkovišti u podjezdu nebo na parkovišti u finančního úřadu. I v tomto případě vše záleží na počasí,“ uzavřela mluvčí kladenského magistrátu Lenka Růžková.