V areálu městské nemocnice ve Slaném aktuálně pokračují zemní práce kvůli rekonstrukci inženýrských sítí. Kromě toho zde vzniká 37 nových parkovacích míst. Výkopovým pracím musela ustoupit část parkové zeleně. Pamatováno je proto i na novou výsadbu. Dřeviny, které byly odstraněny, nahradí nové stromy. Vysazena bude nová alej. Hotovo bude do konce dubna.

Opravy ve slánské nemocnici pokračují a čeká ji další modernizace. | Foto: Jiří Skála

Pro tento rok je počítáno v areálu nemocnice s investicí ve výši 30 milionů korun. Výhledově je plánu i modernizace zastaralého interního oddělení v objemu 100 milionů korun. Hotovo by mělo být do dvou let.