„Vše jsem začal vyřizovat začátkem roku, ale trvalo to měsíce, než 8 lidem z Ukrajiny udělili víza, takže přijeli až 2. září, po sezóně. Odvolání nikde nemám, protože úředníci mají až 270 dní na udělení víz. Začíná mi další řízení s cizineckou policí a hygienou, takže od rána nedělám nic jiného, než přihlašuji, zařizuji, papíruji. Když si vše spočítám, jediný zahraniční pracovník nás přijde na 14 tisíc korun, přičemž vízum jim platí 290 dnů,“ řekl Macháček, který nebyl letos spokojený ani s brigádníky z výkonu trestu. „Letos pomáhali odsouzení při sklizni česneku, ale nakonec jsem byl rád, že jsme se s nimi rozloučili. Sehnat pracovité lidi je opravdu umění,“ dodal.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.