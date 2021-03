Jak potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová, dítě utrpělo popáleniny druhého stupně na rukou. Horký nápoj zasáhl holčičku na 8 procentech těla. Událostí se zabývá standardně i policie.

Vedoucí školicího střediska Středočeské záchranné služby a zdravotnický záchranář Marek Hylebrant.Zdroj: ZZS Středočeského krajeVedoucí školicího střediska Středočeské záchranné služby a zdravotnický záchranář Marek Hylebrant navíc upozornil, že u tak malého dítěte je už 5 procent popáleného povrchu těla vážné poškození zdraví. „Na školeních vždy lidem říkám, jestliže se vám popálí nebo utopí malé dítě, je to jenom vaše chyba nebo těch, kteří mají mít dozor. Nemělo by se to stát. Samozřejmě jsou i situace, kterým nedokážete ani při vší opatrnosti zabránit a neovlivníte je, ale velkému množství úrazů se dá předejít,“ říká záchranář.

Co se týká horkých nápojů, které na sebe děti často zvrhnou, je třeba být vždy o krok napřed. „Například kabel od varné konvice musíte vést vždy zadem kuchyňské linky. Dítě, které se učí chodit a staví se u nábytku, se ho chytí a je hotovo. Nebo si maminka položí kafe na stůl, na kterém je ubrus. Dítě jde kolem stolu, nevidí nahoru, zatáhne za látku a převrhne vše, co je na stole. Horká tekutina jde přímo na obličej, krk a hrudník. Na to dávat pozor!“ zdůraznil školitel.

Pokud máte malé dítě, pamatujte, že byste měli používat i vzdálenější plotýnky na sporáku. Také zde hrozí, že dítě jde kolem, nevidí, chytá se, sahá nahoru a vroucí tekutinu převrhne. „Nejtěžší úrazy jsou například horkým olejem, kdy rozpálený má teplotu 250 až 300 stupňů Celsia. Následky jsou pak mnohem horší,“ konstatuje záchranář a dodává: „Často jsou z toho doživotní jizvy a zkažený život celé rodiny.“

„Pokud se přece jen dítě opaří, okamžitě začněte s chlazením studenou vodou. „Hlavně ne žádné mastičky, zásypy, vaječné bílky, ocet nebo hořčici. Postižené místo pouze chladit studenou vodu a vyčkat na příjezd záchranářů,“ uzavřel Marek Hylebrant.