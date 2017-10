Osud technických služeb je v rukou zastupitelů

Slaný - Slaný Starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS) svolal na dnešní den další jednání zastupitelstva. První bod se týká budoucnosti Technických služeb Slaný. Ty nyní z poloviny patří městu a z poloviny AVE Kladno a zaměstnávají několik desítek lidí.

Předmětem transakce je odprodej střediska odpady a zároveň odkoupení druhé poloviny společnosti městem. Slaný tak získá kontrolu nad Technickými službami, které budou řešit údržbu a opravy silnic, údržbu zeleně, úklid, veřejné osvětlení a podobně. Tedy vše, kromě odvozu komunálního a separovaného odpadu, na které bylo vyhlášeno výběrové řízení.

Vzhledem k tomu, že polovinu Technických služeb prodalo město před lety za cenu kolem pěti milionů korun MPS Kladno a tento díl posléze přešel do majetku společnosti AVE Kladno, vedení Slaného připravilo dohodu, která je nejschůdnější cestou, jak dostat svůj majetek zpátky. Řešení ale rozhodně není jednoduché. AVE Kladno chce za odkoupení svého podílu po městu 16 milionů korun, přičemž odkoupí středisko odpadů za částku o něco nižší. Slaný údajně vlastní polovinu podniku v účetní hodnotě kolem milionu korun.

Slánská opozice proto volá na poplach a obává se, že vedení města chystá smlouvu, která bude pro občany nevýhodná a zejména nakládání s odpady se časem prodraží. To co ale opozici pobuřuje ze všeho nejvíce, je skutečnost, že ačkoli bylo vypsáno výběrové řízení na svoz komunálního odpadu, Technické služby Slaný se do něj vůbec nepřihlásily.

Technické služby samy sebe vyřadily ze hry a zhoršily vyjednávací pozici města, je přesvědčený opoziční zastupitel Ladislav Peška (Naše město, KSČM). „Důležité je to, jak za daných, pro mnohé zcela neočekávaných okolností, se k otázce výběrového řízení postaví rada. Ta jediná může výběrové řízení, které bylo jednoznačně ovlivněno zjevnou zákulisní dohodou, zrušit a vypsat nové. Pokud tak neučiní, není vyloučeno, že se případem bude zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,“ upozornil Peška.

Pavel Bartoníček (OMS), uvolněný člen rady města Slaného na to reaguje slovy: „Znám názory, které zastupitel Peška šíří formou poplašné zprávy. Nevím však, jestli problematice opravdu nerozumí, nebo jen naplňuje známý komunistický slogan „Čím hůře, tím lépe,“ říká uvolněný radní Pavel Bartoníček. „Vloni Peška strašil, že bude Slaný zaplaveno odpadky, což se nestalo. Nyní se pokouší na zhatit odsouhlasení dohody, která se připravuje téměř rok. Je velmi vynalézavý a může některé ze zastupitelů znejistět či vystrašit. Škoda jen, že takové úsilí nepoužívá ve prospěch občanů,“ dodává Bartoníček.

Na společnost Technické služby byl podle Bartoníčka vypracován znalecký posudek, se kterým se mohli zastupitelé seznámit. Byla možnost ptát se přímo na jednání zastupitelstva znalce, který posudek vypracoval, i právníka. V něm nikde není uvedena cena společnosti ve výši milionu korun, naopak celá dohoda vychází z cen zde uvedených, které jsou v řádu desítek milionů.

„Co se přihlášení do výběrového řízení týče, slánské zastupitelstvo 13. září odsouhlasilo prodej části závodu Technických služeb střediska odpady. To je zřejmým důvodem, proč se TSS do výběrového řízení nepřihlásily. Jestli tedy zastupitel Peška mluví o neočekávaných důvodech, je možná namístě se ptát, jestli zastupitelé pozorně čtou materiály a vědí, o čem hlasují,“ upozorňuje Bartoníček. „Navíc rada města, na kterou Ladislav Peška útočí, aby výběrové řízení zrušila, ani dnešním programu bod, týkající se výběrového řízení nemá, doplňuje Bartoníček. A dodává, že jestli někdo tvrdí, že výběrové řízení bylo ovlivněno zjevnou zákulisní dohodou, měl by zveřejnit důkazy, které ho k tomuto tvrzení opravňují.

Opoziční zastupitelé mají i tak výhrady nejen k ceně, kterou má město za část Technických služeb zaplatit, ale také k tzv. konkurenční doložce, která městu Slaný zakazuje jakoukoliv činnost v oblasti odpadového hospodářství. To by do budoucna měly zajišťovat ryze privátní firmy.