Ovoce je málo, i palírny hlásí pokles produkce

Kladensko - Na ovocnáře a následně i moštárny a palírny přišla letos bída. Přestože Slánsko je vyhlášenou pěstitelskou oblastí, kde se daří ve velkém zejména jablkům, bilancování sezóny není kdoví jaké. Ekofrukt ve Slaném hlásí úrodu jablek v důsledku mrazů až o třicet procent nižší, přičemž hrušek sklidili meziročně dokonce o 50 procent méně.

Ilustrační foto.

Podle vedení podniku se na ztrátě podepsaly také kroupy, přestože nebyly tolik ničivé jako například loni. Podle jednatele Ekofruktu Tomáše Richtra je navíc velké množství sklizeného ovoce vhodné kvalitou leda k dalšímu zpracování.



Propad výnosu by měla nahradit vyšší cena jablek pro průmyslové zpracování. Kromě běžných jablek se firma zabývá i pěstěním bio jablek, kterých sklidili o čtvrtinu méně. Pokles zaznamenali i u sklizně třešní, jejich cena pochopitelně vzrostla.

Aby společnost eliminovala škody a dokázala si poradit co nejlépe s nepřízní počasí, nakoupili v Ekofruktu například sítě proti kroupám a také protimrazový systém na ovoce, kterým před mrazíky rozprašují v sadu mlhu. Firma hospodaří na zhruba 200 hektarech plochy se sady, přičemž její loňské tržby se pohybovaly okolo 200 milionů korun.

Neúroda se pochopitelně neodráží jen v zisku pěstitelů, ale také u následných zpracovatelů, kterými jsou například oblíbené pálenice.



Na Kladensku jsou pro potřeby pěstitelů k dispozici hned čtyři. Jedna se sídlem ve Třebízi, další ve Slaném-Kvíci, třetí ve Zvolněvsi a čtvrtá na pomezí Kladenska a Rakovnicka – ve Mšeci.

Jak potvrdila Kladenskému deníku jednatelka lihovaru a pěstitelské pálenice ve Zvoleněvsi, Hana Laláková, ovocnáři dodali do firmy zhruba o polovinu méně ovoce než jindy. Jablek, hrušek, švestek, meruněk, ale i mirabelek, lidé dovezli opravdu málo.



„Vzhledem k tomu, že máme velký kotel, je zapotřebí, abychom pálili najednou více dodávek. Pokud by chtěl jednotlivec pálit na zakázku jen sám, musí dodat více jak pět set kilogramů ovoce a nebo 400 litrů ovocného kvasu, jinak mu nemůžeme vyhovět,“ vysvětlila Laláková. Litr padesátiprocentní lihoviny z vlastního kvasu vychází podle jednatelky zhruba na 140 korun. Kompletní zpracování ovoce, včetně kvasu, kolem 170 korun za litr. Kromě tradiční slivovice si zde mohou zákazníci zakoupit i lahodné likéry osvědčené značky. Lidé mají v oblibě například ořechovici, která se ale připravuje macerací, nikoli pálením, přičemž se v roce 2010 se podle Hany Lalákové pustili ve Zvoleněvsi i do experimentů jakými byla pomerančovice nebo mandarinkovice.

Nijak závratné tržby nepociťují letos ani v pěstitelské pálenici ve Slaném-Kvíci. Jindy se tam dveře doslova netrhnou a do firmy Miloslava Žaluda míří stovky zákazníků. Letos je to opravdu slabé.



„V pěstitelské pálenici jsme letos maximálně na dvaceti procentech, přičemž nejvíce zpracováváme jablek. A s pálením už končíme. Oblíbených moštů jsme letos vyrobili také méně než vloni, ale přece jen více než pálenky, zhruba pětatřicet procent,“ dodává majitel. Přesto by to chod jeho firmy ohrozit nemělo. V nedaleké Třebízi letos výrobní linku v tamní Prima ovocné palírně vůbec nerozjeli. Podle jednatelky Stanislavy Formánkové měli plánovanou odstávku kvůli přestavbě areálu, který přímo sousedí s tamním hotelem.



„V příštím roce už bychom měli opět fungovat,“ dodala Stanislava Formánková.

Palírna je i ve Mšeci, kde i moštují. „Letos odhadem o devadesát procent méně, než v minulých letech. Přijdou k nám třeba tři lidé za den. Vloni se tu ve stejnou dobu vystřídala i dvacítka zákazníků jen na mošty. Letos je to prostě špatné,“ zhodnotila Hana Muchová, dcera ovocnáře Hubáčka.