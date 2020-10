Ovoce je proto v velké části stále ještě na stromech. Slabé mrazíky do pár stupňů pod nulou jablkům neuškodí, ale sklizeň ani tak není možné protahovat donekonečna.

„Za pětadvacet let jsem takovou krizi skutečně nezažil. V tuhle chvíli by mělo být v sadech okolo sedmdesáti lidí, ale nejméně dvacítka jich stále chybí. Do všeho nám několik dní intenzivně pršelo, což také nebývá v tomto období pravidlem,“ potvrzuje jednatel firmy Ekofrukt Tomáš Richtr.

Vše dovršil pochopitelně covid. „Naši brigádníci jsou hlavně z řad cizinců, ať už jsou to lidé ze Slovenska, Ukrajiny, Bulharska nebo Rumunska. Někteří sice přijedou, ale hned odjedou. Je to situace, která tu nikdy nebyla. Já ji nepamatuji. Nepomohla ani veřejná výzva, že přijmeme brigádníky. Zveřejnil jsem dokonce i svůj telefon, abych měl představu, zda je skutečně zájem. Lidí sice volalo hodně, dokonce desítky, hovořili, jak určitě přijedou i celé party, ale nakonec nepřišel do práce nikdo,“ potvrzuje Richtr.

Takový stav pozorují v sadech od září. „Spoléhal jsem, že je letos trochu jiná doba a přijdou i Češi, kteří nemají nyní jinde uplatnění. Mýlil jsem se,“ dodává Richtr.

Sklizeno nemají kvůli tomu dosud odhadem 30 až 40 procent jablek. „Přízemní mrazíky, i kdyby přišly, do pár stupňů pod nulou některým odrůdám vůbec nevadí. Pamatuji i roky, že jsme sklízeli ještě 15. listopadu. To jsme ale mívali jablka na více plochách. V současnosti jsme produkci snížili a zaměřujeme se spíše na kvalitu. To, že ale máme ještě i dnes jablka na stromech, není úplně běžné. Budeme dělat všechno proto, abychom sklizeň zvládli,“ ujšťuje Richtr.

V Ekofruktu potřebují ze všeho nejvíce lidi spolehlivé a zvyklé na fyzickou práci. „Aby někdo přišel na jeden nebo dva dny, to nemá smysl, trvá, než se člověk zaučí. Minimálně týden je ideální. To znamená nejméně pondělí až sobota,“ říká Richtr.

Velký ovocnářský podnik se zabývá roky také výrobou cereálních tyčinek a také na výrobních linkách je letos situace velmi složitá. „Kvůli covidu jsme měli velké výpadky výroby už na jaře, navíc Evropa byla zavřená, takže se neprodávalo,“ dodává Richtr.

Osobně je přesvědčený, že podpora ze strany státu a zaměstnavatelů, je tak dobrá, že lidé nemají potřebu chodit na brigády. „Nepopírám, že práce v sadu a desetihodinové směny jsou náročné. Ale takhle to děláme čtvrt století, pořád stejně. Mzda není hodinová, ale úkolová. Kdo je pracovitý, denně si vydělá tisíc korun i více, je to individuální, ale lidé zkrátka nejsou,“ konstatuje Tomáš Richtr.

Jeho slova potvrzuje i další ovocnář v nedalekém Vítově, Karel Teichman. Jeho rodina má ovocné sady dlouhé roky, ovšem i zde o brigádníky sotva zavadí a výkupní cena ovoce je podle jeho slov tak nízká, že výplaty brigádníků nejsou závratné. „Personální krizi pociťujeme v posledních dvou až třech letech. Dříve k nám chodili pravidelně na brigádu i Romové, ale ani to už neplatí. Zkrátka asi nemají potřebu se dřít. Jinak Češi o takovou práci zájem nemají a cizinci kvůli covidu letos chybějí,“ potvrzuje ovocnář.

Loni už kvůli úbytku pracovníků a nízkým výkupním cenám ovoce nejméně deset hektarů ovocných stromů zrušili. „Vyndali jsme třešně, jablka i švestky. Letos podobný osud čeká broskve a meruňky. Zkrátka se to nevyplatí. Je to škoda, ale nezbude nám, než na pole zasít obilí. Na to tolik lidí nepotřebujete,“ a dodává: „Dokud lidé nebudou mít motivaci jít do práce, ráno se probudí a zjistí, že jim dávky, které pobírají od státu, stačí, nikdy se to nezmění,“ uzavírá.

Poslední ranou do vazu bylo pro Vítovské ovocnáře loňské uzavření páteřní komunikace v obci, kde se budovala kanalizace. Letos se silničáři na místo vrátili, jelikož zde probíhá oprava silničního mostu.