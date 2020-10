V Kladně je na oddělení ARO s plicní ventilací momentálně obsazeno pět lůžek z pěti. Ve Slaném, kde je kapacita pro covid pacienty na ARO pět lůžek, jsou na plicní ventilaci nyní dva lidé. Jak zdůraznil ředitel slánské nemocnice Štěpán Votoček, nejedná pouze o seniory. Intenzivní péči potřebují i mnohem mladší lidé.

Obsazenost lůžek roste každým dnem a doktoři počítají s tím, že v příštím týdnu počty nemocných ještě stoupnou. Kapacita lůžek se tak postupně úží v obou městech. Řešení zatím existuje. „Není to tak, že bychom se o pacienty nedokázali postarat. V případě potřeby disponuje kladenská nemocnice celkem 15 lůžky s plicní ventilací,“ ujistila ve středu mluvčí kladenské nemocnice Hana Plačková.





Ve Slaném mají pro pacienty s koronavirem vyhrazenu část interního oddělení. Ani jejich kapacity ale nejsou neomezené. „Máme celkem 29 lůžek pro covid pacienty a z toho 5 lůžek na ARO oddělení pro pacienty, kteří potřebují plicní ventilátor. Covid část na interním oddělení je dělena vstupními filtry – zástěnou na chodbě, kde se personál dekontaminuje,“ sdělil ředitel a potvrdil, že na interním oddělení leží šest pacientů s lehčím nebo středně těžkým průběhem nemoci a na oddělení ARO jsou pak dva pacienti, kteří potřebují plicní ventilaci.

Aktuální situace se odráží i na počtu plánovaných zákroků. „Plánovanou operativu jsme museli omezit zhruba o čtyřicet procent. Nejčastějšími odloženými zákroky jsou například operace kýl, žlučníků, křečových žil a podobně,“ potvrdila Plačková. Odložit některé plánované operace museli i ve Slaném. Podle ředitele snížili plánované výkony odhadem o třicet až čtyřicet procent.

V těžké situaci je potřeba v nemocnicích každá síla. V době uzavření škol se ale může stát, že by někteří rodiče museli zůstat s dětmi doma. Ve Slaném i v Kladně naštěstí už několik let fungují mateřské školky pro nejmenší děti zdravotníků, které jsou obě přímo v areálu nemocnic.





Bez pomoci se neobejdou ale ani rodiče menších školních dětí. Kladenská radnice zajistí pro školní děti do 10 let, které pochází z rodin zdravotníků, na základě rozhodnutí vlády dvě školy. „Jedná se o 4. ZŠ Norskou a 11. ZŠ Vašatovu v Kladně. Školy jsou k dispozici nejen dětem z Kladna, ale i z obcí, které spadají do našeho správního obvodu. Zatím nejsou tyto školy moc využívány, ale v případě, že by jejich kapacita byla naplněna, máme v záloze ještě 12. ZŠ a ZŠ Velvarská ve Švermově ,“ potvrdila mluvčí Lenka Růžková.

Stejnou péči o školáky zajistí i ve Slaném.