Vedení Oblastní nemocnice Kladno (ONK) potvrzuje, že v úterý 3. listopadu bylo v největším středočeském městě hospitalizováno 45 pacientů, u kterých byla potvrzena nákaza koronavirem. „Ve vážném stavu je na lůžkách intenzivní péče jedenáct covid pozitivních pacientů a osm pacientů čeká v rámci hospitalizace na výsledek testů,“ potvrdila Hana Plačková, mluvčí ONK. Celková kapacita covid oddělení je přitom 64 lůžek a osm na ARO.

V odběrových centrech a na odděleních chybí i v Kladně zdravotnický personál, vypomáhají studenti ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Kladno. „V říjnu nastoupili do služby čtyři medici a další tři mediky přijmeme do konce tohoto týdne. V současné době hledáme dobrovolníky především se zdravotnickým vzděláním, popřípadě studenty zdravotnických škol. Další dobrovolníky zatím aktivně nesháníme. Pokud má někdo zájem, personální oddělení si ho vede v evidenci pro případné budoucí využití podle potřeb jednotlivých oddělení, jakými jsou administrativa, údržba, pomocné práce, úklid a tak podobně,“ dodala mluvčí nemocnice.

Kdyby přece došlo na nejhorší a současné kapacity byly přece jen v ONK vyčerpány, existuje v Kladně i plán B. „V případě potřeby rozšíření péče o covid-19 pozitivní pacienty máme připraveno několik variant,“ ujišťuje ředitel ONK Jaromír Bureš.

Také ředitel městské Nemocnice Slaný Štěpán Votoček, potvrzuje, že u nich výrazně přibylo pacientů s koronavirem, kteří mají těžký průběh nemoci a neobejdou se bez podpory dýchání.

„Obsazenost všech covid lůžek máme zatím zhruba ze šedesáti procent, nicméně se zvyšuje procento pacientů s těžkým průběhem, kteří potřebují plicní ventilaci. Všechna ventilovaná lůžka máme aktuálně obsazená. Je to celkem šest lůžek. Protože nám stát dosud žádné ventilátory nedodal, museli jsme si je zapůjčit v kladenské nemocnici. Ventilátory potřebujeme i pro další pacienty, nejen pro ty s covidem,“ připomněl ředitel nemocnice.

Kladenská nemocnice zapůjčila do Slaného celkem dva ventilátory a dále zde očekávají zásilku dvou ventilátorů ze státních hmotných rezerv. „Některé ventilátory jsme dostali darem, ale jedná se malé transportní, nejsou plnohodnotné těm velkým. Vyzvedneme si je ve středu,“ dodal ředitel.

Přes veškerý nárůst pacientů s těžkým průběhem, ředitel Votoček i nadále doufá, že vytvořená kapacita jejich dvou covid oddělení bude stačit. Ve slánském špitále nyní mají pro pacienty s covidem 55 lůžek a 11 pro intenzivní péči.

Podle slov ředitele, žádný plán B ve Slaném nemají. Už tak dvojí přestavba covid oddělení velmi narušila dosavadní chod nemocnice a ochromila například fungování ortopedie i chirurgie. Navíc řada zdravotníků již onemocněla. „To už bychom nedokázali personálně zajistit. V současné době kvůli nedostatku personálu nepřijímá porodnice ani dětské oddělení a operativu jsme omezili na polovinu. Přesto i my se snažíme posilovat stav personálu středoškoláky a mediky. Do služeb se zapojilo zhruba do deseti lidí, kteří nejčastěji pomáhají jako sanitáři a hlásí se i další dobrovolníci,“ doplnil Votoček.

Obrovské poděkování patří tak z úst ředitele všem zdravotnickým i nezdravotnickým zaměstnancům nemocnice, kteří se do budování druhého covid oddělení zapojili a do práce nastoupili neprodleně i ti, kteří se již uzdravili.

„Je třeba si uvědomit, že pečujeme nejen o pacienty s covidem, ale i další nemocné, kterých není méně než dřív. Poděkování proto patří úplně všem lidem, kteří pracují pro naši nemocnici. Kromě hlavní sestry nemocnice Vlasty Fialové, která vše skvěle koordinuje, patří můj dík všem sestrám a lékařům, ale stejně tak dalším profesím jako laborantkám, řidičům, lidem z prádelny i kuchařkám. Ani bez nich bychom se zkrátka neobešli,“ zdůraznil ředitel Votoček.

Oblastní nemocnice Kladno, a.s.



Lůžka ARO+JIP: 3 volná z 31 (10 %) - Volná lůžka COVID 0 / neCOVID 3



Standardní lůžka s kyslíkem: 140 volných ze 450 (31%) - Volná lůžka COVID 0 / neCOVID 140



Lůžka s umělou plicní ventilací: 1 volných z 14 (7 %)

Nemocnice Slaný



Lůžka ARO+JIP: 7 volných z 18 (39%) - Volná lůžka COVID 5 / neCOVID 2



Standardní lůžka s kyslíkem: 58 volných z 150 (39 %) - Volná lůžka COVID 22 / neCOVID 36



Lůžka s umělou plicní ventilací: 4 volných z 9 (44 %)



Zdroj: Hlídač státu