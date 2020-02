Vichřice lámala v pondělí nad ránem také stromy i v chatové osadě na Bílichově. Seschlý zhruba padesátiletý smrk jen o fous minul rekreační chatu v lese.

Padesátiletý smrk minul chatu jen o fous, nikdo nebyl zraněn. | Foto: Radek Martinovský

„Ten strom tam už byl, když jsem před 49 lety tu chatu stavěl. Měli jsme štěstí. Za prvé, že jsme v lese nebyli, protože tam trávíme i teď s manželkou v zimě řadu hezkých víkendů a někdy i v týdnu. Naši mladí, vnuk s přítelkyní, tam chtěli na pár dní jet, ale kvůli vichřici si to raději rozmysleli a zůstali ve Slaném. Štěstí bylo i to, že se nalomený smrk zaklínil o jiný a nepadl nám na střechu. To bychom měli naší dřevěnou malou chatu vejpůl a být uvnitř, kdoví, co by se stalo,“ řekl senior ze Slaného. Informaci mu volali sousedé z osady, kteří zde žijí prakticky celoročně.